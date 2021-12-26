Жители городов России нарисовали новогодние открытки на льду

Несмотря на сильные морозы, жители городов России вышли на лед, чтобы нарисовать новогодние открытки.

Организованная Министерством природных ресурсов и экологии РФ акция "Чудеса на льду" была посвящена памяти приамурского пенсионера Валерия Мельникова, который каждой зимой брал лопату, разгребал снег и рисовал на льду реки Хомутины - чтобы люди улыбались. О том, как прошла акция, рассказали корреспонденты "РГ".

В Оренбурге она проходила у моста через Урал. Для того чтобы "выводить узоры", разгребая снег, потребовалось немало сил. Но уже через полтора часа появились изображения символов Нового года и города - елки, оренбургского платка и космонавта (как известно, выпускником местного летного училища был Юрий Гагарин).

По словам участников акции, из-за работы на свежем воздухе им даже стало жарко. "Каждый человек перед Новым годом ждет чуда. А такие акции помогают окунуться в детство, вспомнить, как гуляли по сугробам, рисовали на снегу", - поделился один из "художников" Ильнур Мутагаров.

В Екатеринбурге желающих рисовать ледовую открытку в Академическом районе города позвали к часу дня. Но уже с десяти утра несколько человек старательно вытаптывали там контур будущего рисунка - елку и слова "С новым годом". Место для поздравления выбрали рядом с катком, устроенным прямо на льду речки Патрушихи. "Сначала попросили маленькую площадку - 6 на 14 метров, но мы решили - пусть будет 20 на 40!" - рассказала, улыбаясь и орудуя лопатой, Полина Рюмина.

Фото: Минприроды

В Омске на озере в Парке Победы появился гигантский след тигра. Оригинальное поздравление изо льда и снега можно во всей красе увидеть только с высоты птичьего полета. За лопаты взялись студенты, школьники, жители омского левобережья, добровольцы "Россоюзспаса". Сначала они выгравировали на заснеженном льду символ года - лапу тигра. А потом и надписи - "Омск-2022" и "Дай пять Тигру на удачу в Новом году!"

Фото: Минприроды

А в Новосибирске гигантская новогодняя открытка - примерно 40 метров в ширину и 50 в длину - появилась на котловане "Горский". Надо сказать, что это непростой труд. Корреспондент "РГ" минут 15 "порисовала" лопатой, соскребая снег с прозрачного льда, и поняла, что к такому виду искусства она не готова. Думалось: "Не слишком ли размахнулись?! Зачем вот это, 40 на 50?" К счастью, в художники пошли не только хилые журналисты, но и молодые сотрудники МЧС. Бригада пожарных и спасателей работала на совесть, подчиняясь маленькой хрупкой девушке Даше - волонтеру и дизайнеру. Именно ей принадлежит идея изобразить на открытке соболя - символ Новосибирска. Кстати, это вокруг его хвоста чистила снег корреспондент "РГ".

Акцию посвятили памяти приамурского пенсионера Валерия Мельникова, который каждой зимой разгребал снег и рисовал на льду - чтобы люди улыбались

- Мы призываем всех жителей нашей страны дарить друг другу новогоднее настроение, рисуя такие открытки хоть на водоеме, хоть даже на замерзшем окне, - говорит представитель Минприроды России Елена Александрова. - Ну и еще одна цель нашей акции - напомнить людям о том, как важно беречь чистоту водоемов. Любой из них - это наше общее богатство.

Фото: Минприроды

Ну а жители Якутска создали новогоднюю открытку размером шесть на восемь метров на Талом озере. На ней изображен мифический Бык холода - символ суровых якутских морозов. "Рисованием" на льду занимались около 50 человек, "вооруженных" лопатами и метлами. Якутян не остановили ни туман, ни 50-градусные морозы. На создание 48-метровой открытки ушло несколько часов. "Акция получилась очень экстремальная. Но, несмотря на мороз, мы большой командой общественников и сотрудников разных структур приняли в ней дружное участие", - поделился доброволец Максим Никифоров.