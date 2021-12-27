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Текст:   Нина Егоршева 
21:48 27.12.2021

ЦБ: Ставки по ипотеке растут, но рост по кредитам меньше роста инфляции

Банк России фиксирует повышение ставок по ипотеке, однако ставки по кредитам будут расти ниже инфляции и ключевой ставки. Об этом рассказала глава Банка России Эльвира Набиуллина.

Фото: Гавриил Григоров/ТАСС
Набиуллина: Инфляция по итогам года будет чуть больше 8%

"Некоторое повышение ставок по ипотеке, конечно, происходит. Но хотела бы заметить, что рост ставок по кредитам будет меньше, чем, например, рост инфляции, меньше, чем рост ключевой ставки", - сказала она в интервью телеканалу "Россия-1".

При этом глава ЦБ прогнозирует, что рост цены на жилье должны замедлить свой рост, причем весьма существенно. "Мы видим, что предложение жилья сейчас растет, и, как минимум, рост цен на жилье должен серьезно замедлиться", - подчеркнула Эльвира Набиуллина.

Ранее эксперты "РГ" объяснили, что сохраняющаяся повышенная инфляция в России связана как с недавним ослаблением курса рубля (в ноябре на 1,5% к доллару США), так и с общим повышением мировых цен на многие товары. В ноябре 2021 года инфляция в России достигла нового рекорда: 8,4% против 8,1% в октябре. При этом отмечалось, что меры ЦБ по повышению ключевой ставки укладываются в общемировой тренд по ужесточению денежно-кредитной политики. На прошлой неделе Банк России повысил ключевую ставку до 8,5%.

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