FAW вернет в Россию седаны и расширит линейку кроссоверов

Российское представительство китайской компании FAW планирует расширить свою линейку легковых автомобилей за счет седана и кроссовера. Премьеры ожидаются во второй половине 2022 года.

Как рассказал "РГ" директор по продажам и техническому обслуживанию FAW в России Сергей Ворновский, речь идет о двух моделях нового семейства Bestune - седане B70 и кроссовере Т55. Оба выйдут на наш рынок в четырех комплектациях. Известно, что четырехдверку оснастят турбированными моторами объемом 1,5 и 2,0 литра, а "паркетник" - полуторалитровым агрегатом. Других подробностей пока нет.

Уточним, что в Китае B70 - скорее лифтбек, чем седан, крышка багажника у него открывается вместе с задним стеклом. Длина, ширина и высота автомобиля составляют 4810, 1840 и 1455 мм соответственно, колесная база - 2800 мм. То есть, он немногим компактнее Skoda Superb. Машина построена на новой модульной платформе бренда и будет выделяться интересным дизайном оптики, который напомнит стилистику Cadillac. Основным агрегатом является мотор 1.5 - тот же, что получил и появившийся в России кроссовер Bestune T77.

Фото: Пресс-служба FAW

Напомним, в свое время FAW активно торговал у нас седанами, в частности, Oley и Besturn B50.

Что касается кроссовера T55, то это, по сути, "младший" брат T77. При этом силуэтом он напоминает "семьдесят седьмой", но стилистические решения той же оптики у него сходные с B70. Длина машины составляет 4437 мм, ширина - 1850 мм, высота - 1625 мм. Колесная база - 2650 мм. Оснащен он так же, как и T77, что, учитывая более скромные габариты, должно пойти модели только в плюс.

Напомним, на данный момент линейка бренда состоит из трех моделей - кроме свежего T77 в ней кроссоверы Besturn X40 и X80.