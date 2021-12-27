Глава СПЧ выступил за бесплатные ПЦР-тесты

ПЦР-тесты должны быть предельно дешевыми или бесплатными, заявил, подводя итоги 2021 года, председатель Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев.

Срочный ПЦР-тест стоит 4000 рублей, напомнил он.

- Я считаю, что должна быть развернута система, когда граждане или бесплатно, или очень дешево могут сделать ПЦР-тест, как впрочем и анализ на наличие антител, - подчеркнул Фадеев.

Как ранее заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, что вакцинацию от коронавируса должны пройти все россияне, у кого нет противопоказаний. Необходимо добиться коллективного иммунитета и стопроцентной вакцинации.

Напомним, что Минздрав утвердил изменения в Национальный календарь профилактических прививок, а также календарь прививок по эпидемическим показаниям. Во вторую часть документа - календарь прививок по эпидемическим показаниям - вошла вакцинация от коронавируса.