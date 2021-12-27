Лавров: Россия не будет унижаться и просить отмены санкций

Россия не намерена никого просить о снятии санкций. Об этом заявил министр иностранных дел Сергей Лавров.

- Мы никого никогда не просили, чтобы с нас сняли санкции. Мы даже не будем унижаться ни перед кем, - сказал он в интевью Владимиру Соловьеву для YouTube-канала "Соловьев Live".

Как заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, санкции никому ни разу не помогали достигнуть своей цели. Ранее он также говорил о том, что у России есть набор контрмер в ответ на санкции Запада, и в случае введения новых рестрикций они также будут продлеваться. Он подчеркнул, что Россия адаптировалась к существующим экономическим условиям и научилась извлекать выгоду.