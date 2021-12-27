Пушков рассказал, от чего зависит успех переговоров России и НАТО

Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков оценил предложение генсека НАТО Йенса Столтенберга созвать заседание Совета Россия - НАТО 12 января. В своем Telegram-канале российский сенатор задается вопросом, чего ждать?

По словам Пушкова, по собственному опыту он хорошо знает, что "международные организации, где у Запада сильные позиции, - самое сложное место для достижения договоренностей в условиях острого кризиса". В Совете Россия - НАТО РФ будет одна против 30 стран-членов альянса, и все они в разной степени настроены против позиции Москвы.

На США, выступающих в качестве основной силы НАТО, будут пытаться повлиять их многочисленные партнеры по альянсу, отметил Пушков. Поэтому России прежде всего необходимы четкие договоренности с Вашингтоном.

"Так что заседание Совета вряд ли приведет хоть к какому-то продвижению", - считает сенатор. Он добавил, что сейчас там готовятся не договариваться с Россией, а выдвигать собственные требования и дать РФ коллективный отпор. Другой сценарий пока не просматривается, заключил Пушков.

Если Вашингтон и НАТО не будут давать гарантии безопасности России, то выбор вариантов ответа будет зависеть от рекомендаций военных экспертов. Об этом ранее заявил президент России Владимир Путин. "Мы же не для того, чтобы… что-то прекратить с точки зрения этого дипломатического процесса, предложили, а для того, чтобы достичь дипломатического переговорного результата, закрепленного, как я уже говорил, юридически, в рамках тех документов, которые мы предложили. Мы будем стремиться именно к этому", - добавил он.