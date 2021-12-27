В Улан-Удэ все социальные объекты подключили к горячему водоснабжению

Во всех социальных объектах Улан-Удэ восстановлено горячее водоснабжение, которое было нарушено после пожара на ТЭЦ-1, сообщила пресс-служба правительства Республики Бурятия.

В лечебные учреждения Улан-Удэ горячую воду подали накануне в воскресенье. По данным на утро понедельника, 27 декабря, она вернулась и в 1213 многоквартирных домов столицы Бурятии.

"Специалисты продолжают поэтапное подключение потребителей к горячему водоснабжению. Сегодня в плане оставшиеся 180 жилых домов: 126 - в Железнодорожном районе, 54 - в Советском. Все дома и соцучреждения подключены к теплоснабжению в полном объеме", - говорится в сообщении пресс-службы правительства Бурятии.

Напомним, ночью 23 декабря на ТЭЦ-1 в Улан-Удэ произошло короткое замыкание с последующим возгоранием силовых проводов в кабельном отсеке, питающем щит управления. Это привело к отключению четырех отопительных котлов и турбогенератора в момент, когда в городе температура воздуха опустилась до минус 30 градусов.

Возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение требований обеспечения безопасности объектов топливно-энергетического комплекса".