СК опубликовал видео с места убийства семьи в Канске

Следственный комитет России обнародовал кадры с места убийства семьи в Канске Красноярского края. 27 декабря в квартире были найдены тела четырех человек - двух супругов и их детей, 11-летнего сына и семилетней дочери. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе возможное совершение убийства главой семьи.

По данным СК, супруги находились в бракоразводном процессе и не проживали вместе. 26 декабря мужчина пришел в квартиру навестить детей. В понедельник их тела обнаружила мать женщины. По факту убийства двух и более лиц, в том числе малолетних, возбуждено уголовное дело.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на МВД по региону, убитая женщина ранее обращалась в правоохранительные органы с жалобой на супруга. Тогда полиция наказала зачинщика конфликта штрафом в пять тысяч рублей.

Председатель СК России поручил и.о. руководителя ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия Александру Зюбанову установить все причины и условия произошедшего и доложить о проведенных по уголовному делу следственных действиях

Ход расследования поставлен на контроль в центральном аппарате СК России.