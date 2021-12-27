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Рубрика: Происшествия

В СК раскрыли подробности убийства семьи в Красноярском крае

Текст: Дмитрий Машуков (Красноярск)

Сотрудники главка СК РФ по Красноярскому краю рассказали о ходе расследования уголовного дела, возбужденного после убийства семьи в Канске.

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Напомним, утром 27 декабря стало известно, что в квартире одного из домов обнаружены четыре тела с колото-резаными ранами. Погибшие - члены одной семьи: 38-летний мужчина, его 35-летняя супруга, их семилетняя дочь и 11-летний сын.

Возбуждено уголовное дело. На месте преступления работают оперативники, следователи и криминалисты. В Канск для координации действий сотрудников выехали руководители краевых управлений СК и МВД. Прокуратура организовала проверку, уточнили в надзорном ведомстве.

По данным правоохранителей, между мужем и женой шел бракоразводный процесс, они жили не вместе. 26 декабря мужчина пришел навестить детей. Сегодня утром четыре тела обнаружила мать погибшей женщины. Следователи отрабатывают несколько версий случившегося. По одной из них, жену и детей убил глава семейства, рассказали в СК.

Назначен ряд экспертиз. Расследование продолжается.

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