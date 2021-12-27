В Калининграде назвали победителей театрального фестиваля "Башня"

В Калининграде подвели итоги творческого конкурса II-го Международного театрального фестиваля "Башня", который проходил в областном драматическом театре с 17 по 25 декабря.

Одноактные спектакли показали семь театральных коллективов из Новосибирска, Санкт-Петербурга, Москвы, Татарстана, Белоруссии, Италии. Посмотрели их за неделю более двух тысяч зрителей.

Жюри под руководством главного режиссера Санкт-Петербургского академического театра им. Комиссаржевской Леонида Алимова определило победителей в шести номинациях. Лучшим спектаклем признана инклюзивная постановка "Здесь больше, чем просто селедка" творческого центра "Инклюзион" (Москва) с участием людей с разными формами инвалидности.

Как сообщили в пресс-службе областного драмтеатра, в номинации "Лучшая женская роль" победила Марта Голубева, исполнившая главную роль в спектакле "Песнь песней" Центра визуальных и исполнительских искусств "Арт корпорейшн" (Минск). Лучшим актером назвали Олега Липовецкого за моноспектакль "Жирная Люба" независимого "Театрального проекта 27" из Санкт-Петербурга.

Лучший режиссер - Полина Кардымон с аудиальным перформансом "Коромысли" новосибирской Лаборатории современного искусства. Спецприз жюри "За работу с коллективной памятью" получил государственный драматический театр из Буинска (Татарстан) за постановку "Жребий" по мотивам татарских народных рассказов.

Как отметил Леонид Алимов, без призов остались команда выпускников и студентов ГИТИСа и исследовательский театр "АтельекункеоН" из Милана. "Так бывает на фестивале, для них важно само участие. У этих коллективов все впереди", - подчеркнул председатель жюри.

- Мы искренне стремились показать нашей публике разные грани и формы современного театрального искусства, которые рождаются не только в столицах и театральных городах, но и в совсем не известных ранее. И мы почувствовали, чем живут сегодня в них люди, что болит у них и что радует. Это главное, - считает художественный руководитель Калининградского областного драмтеатра Александр Федоренко.

- Решение, что фестиваль будет постоянным, уже принято, - сообщил министр по культуре и туризму Калининградской области Андрей Ермак. - Сейчас - вопрос творческого поиска, новых коллективов, которые будут к нам приезжать.