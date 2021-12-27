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27.12.2021 17:30
Рубрика: Власть

В Севастополе отменили QR-коды в кино и ресторанах

Текст: Юлия Крымова (Севастополь)

Со вторника, 28 декабря, в Севастополе перестанут требовать QR-коды о вакцинации от COVID-19 при посещении кафе и ресторанов, зрительных залов, сферы услуг. Решение принято сегодня на заседании регионального антиковидного штаба.

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- Предлагаю отменить предоставление медицинских документов о вакцинации или перенесенном заболевании при посещении театров, кинотеатров, объектов общественного питания и сферы услуг, - сказал губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

Он сообщил, что ограничения решили смягчить после того, как Севастополь первым в России достиг высокого показателя вакцинации - более 90 процентов. На этом фоне заметно снизилось число заболевших.

- В течение двух месяцев мы смогли достигнуть коллективного иммунитета, и результаты уже сегодня наблюдаем, - добавил губернатор.

При этом в Севастополе продолжит действовать масочный режим в помещениях и общественном транспорте. Режим повышенной готовности из-за пандемии продлен в городе до 31 января.

Напомним, в Республике Крым до 20 января из-за стабильного уменьшения числа заболевших COVID-19 отменены QR-коды в крупных торговых центрах и разрешены развлекательные мероприятия в кафе и ресторанах.

В регионах Власть Работа власти Регионы Общество Здоровье Филиалы РГ Крым ЮФО Севастополь Пандемия коронавируса COVID-19

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