Рябков: Россия не блефует, выдвигая предложения о гарантиях безопасности

РФ не блефует, выдвигая предложения США и НАТО о гарантиях безопасности, и будет всеми силами внедрять на Западе понимание этого. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков журналу "Международная жизнь".

Он призвал заняться вопросом гарантий безопасности "здесь и сейчас".

Говоря о контрмерах при игнорировании Западом предложений по безопасности, Рябков отметил, что РФ не озвучивает их, чтобы не облегчить решение задачи оппонентам.

Ранее президент России Владимир Путин рассказал об ответе нашего государства в том случае, если НАТО откажется давать гарантии безопасности. Он будет зависеть от рекомендаций экспертов, пояснил глава государства.

Напомним, 15 декабря МИД России опубликовал проекты договора с США и соглашения с военным альянсом НАТО по гарантиям и обеспечению безопасности. Российские власти готовы в любой момент начать переговоры с американскими коллегами по гарантиям безопасности, заявил тогда Рябков. Дипломат подчеркнул, что предложения России составлены "не по принципу меню". "Они взаимно дополняют друг друга", - сказал он.