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27.12.2021 10:40
Рубрика: ПДД

СМИ: Автомобилям предложили разрешить поворот направо одновременно с движением пешеходов

Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Для борьбы с пробками возможности автомобилистов могут быть расширены. В частности, речь идет о том, чтобы разрешить совмещенное движение поворачивающих направо автомобилей и пешеходов в одной светофорной фазе независимо от интенсивности трафика на перекрестках. Благодаря этому и машины будут двигаться быстрее, и пешеходы не будут тратить время.

Фото: Аркадий Колыбалов
ГИБДД будет утверждать установку знаков, разметки, светофоров

Аргументируя свою позицию, специалисты отмечают, что на практике пешеходы часто игнорируют раздельные светофорные фазы, кроме того, совмещенное движение машин и пешеходов в одной фазе практикуется в Европе.

Как сообщает "Коммерсант", против такого предложения выступают ГИБДД и разработчики ГОСТа.

По их словам, может быть сокращен безопасный для пешеходов интервал между транспортными средствами. Также возможна ситуация, когда пешеходный поток будет настолько интенсивным, что автомобили не смогут проехать нужный перекресток. Все это будет отрицательно влиять на безопасность.