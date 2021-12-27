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Видео: В новом трейлере "Бэтмена" показали Женщину-кошку

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    27.12.2021, 21:44
Текст:   Ася Кушнарева
Фото: youtube.com/ Warner Bros. Pictures Фото: youtube.com/ Warner Bros. Pictures
Фото: youtube.com/ Warner Bros. Pictures

Warner Bros. показала новый трейлер предстоящего "Бэтмена" с Робертом Паттинсоном и Зои Кравиц. Фильм режиссера Мэтта Ривза выйдет в прокат 3 марта 2022 года.

В ролике под названием The Bat and the Cat, опубликованном на YouTube-канале студии, показаны новые сцены, на которых Брюс Уэйн эффектно разъезжает по Готэму на Бэтмобиле, получает таинственные послания и дерется с врагами. Кроме того, главный герой встречается с Женщиной-кошкой в исполнении Зои Кравиц. В качестве антагониста в грядущем фильме предстанет Пингвин (Колин Фаррелл), а также серийный убийца Загадочник (Пол Дано).

Режиссер Мэтт Ривз в интервью Empire рассказал, что на сцены с Бэтмобилем его вдохновил Стивен Кинг, а именно его произведение "Кристина".

- Мне понравилась сама идея, что автомобиль выступает как напоминающий зверя персонаж хоррора. Он может напугать людей, которых преследует Бэтмен, - сообщил он.

Ранее сообщалось, что фильм появится на стриминге HBO спустя 46 дней после выхода в кинотеатрах - 19 апреля.

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