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Названа дата выхода "Бэтмена" с Паттинсоном на HBO

Новости
    27.12.2021, 09:36
Текст:   Ася Кушнарева
Фото: kinopoisk.ru Фото: kinopoisk.ru
Фото: kinopoisk.ru

Генеральный директор Warner Media Джейсон Килар сообщил дату цифрового релиза нового "Бэтмена". По его словам, фильм появится на стриминге HBO Max в апреле 2022 года, спустя месяц с небольшим после премьеры в кинотеатрах. Она, напомним, назначена на 3 марта.

Как сообщает издание ScreenRant, "Бэтмен" будет доступен на HBO спустя 46 дней показа фильма в кинотеатрах, а именно, 19 апреля.

Киллар заявил, что это является огромным изменением по сравнению с тем, что было в 2016-2018 годах.

- Подумайте о времени, когда фильмы появлялись на HBO через восемь-девять месяцев после театральной премьеры. Бэтмен появится на 46-й день, - заявил он.

Фото: kinopoisk.ru
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Напомним, после введения во всем мире коронавирусных ограничений, Warner Media стала выпускать фильмы на стриминг одновременно с их запуском в кинотеатрах, что вызвало бурный протест со стороны режиссеров и актеров, которые лишались части "прокатных" бонусов. Теперь же стратегия запуска цифровых фильмов была снова пересмотрена.

В новом "Бэтмене" режиссера Мэтта Ривза сыграли - Роберт Паттинсон, Зои Кравиц, Пол Дано, Джеффри Райт, Питер Скарсгорд, Энди Серкис, Колин Фаррел.

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