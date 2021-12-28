Байден: Положения оборонного бюджета мешают переводу заключенных из Гуантанамо

Ряд положений оборонного бюджета США на 2022 год ограничивает возможности администрации для перевода заключенных из тюрьмы на базе Гуантанамо. Об этом заявил президент Джо Байден. Накануне американский лидер подписал закон о выделении 768 миллиардов долларов на нужды обороны с многочисленными сопутствующими требованиями, часть из которых вызвали недовольство президента.

По его словам, один из разделов бюджета "по-прежнему запрещает использование средств для передачи заключенных из Гуантанамо определенным иностранным государствам", еще один раздел "запрещает использование средств для перевода узников из Гуантанамо в США, если не выполнены определенные условия", пишет РИА Новости.

Традиционная позиция исполнительной ветви власти заключается в том, что эти положения неправомерно ограничивают ее возможности определять, когда и где предавать суду заключенных Гуантанамо и куда отправлять их по освобождении, заявил Байден, призвав конгресс отменить эти ограничения как можно быстрее.

Спецтюрьма находится на Кубе на территории военно-морской базы, арендуемой американцами. Правительство США построило здесь тюрьму в январе 2002 года после терактов 11 сентября 2001 года. Американские спецслужбы заключали туда подозреваемых в террористической деятельности экстремистов, которые были задержаны в Ираке, Афганистане и других арабских странах. Только с 2002 по 2005 гг. в застенках Гуантанамо погибли более 100 заключенных, передает телеканал CNN.

В феврале этого года Белый дом подтвердил планы президента Джо Байдена закрыть спецтюрьму в Гуантанамо. Эксперты ООН по правам человека также призывали американские власти немедленно закрыть центр содержания заключенных на Кубе. "Само существование этого объекта является позором для США и всего международного сообщества", - полагают правозащитники.