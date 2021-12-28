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28.12.2021 13:14
Рубрика: Власть

Чижов: Затягивание сертификации "СП-2" - проблема потребителей в ЕС

Текст: Екатерина Забродина

Затягивание сертификации газопровода "Северный поток - 2" - это проблема не России, а европейских потребителей. Об этом в интервью ТАСС заявил постпред РФ при ЕС Владимир Чижов.

Фото: Илья Питалев/ РИА Новости
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"Для России это проблемой не является, - подчеркнул дипломат. - Если говорить о репутации России как поставщика газа, то на ней эта задержка также не отражается. Сколько Россия подписалась поставлять, ровно столько и поставляет. Даже несколько больше. Резервы есть, дублирующие транспортные маршруты и через Украину, и через Польшу никуда не делись, так что доставить в страны ЕС столько газа, сколько они будут готовы купить, у нас есть все возможности".

По словам Чижова, от пробуксовки запуска "Северного потока-2" пострадает "исключительно европейский потребитель". Тем более что голубое топливо, которое пойдет по трубе на основе долгосрочных контрактов, будет для них самым дешевым. Немаловажен и "зеленый" аспект, связанный с "Северным потоком-2": "Этот газ станет самым экологичным в Европе, если смотреть на углеродный след, о котором так любят порассуждать в Брюсселе, поскольку добыча и транспортировка будут осуществляться по самым современным стандартам".

При этом Владимир Чижов отметил позитивный момент, связанный с последним заявлением главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен о том, что Брюссель предлагает лишь с 2049 года запретить продление долгосрочных контрактов на поставки газа. "Оно подтверждает, что до 2049 года долгосрочные контракты могут заключаться, а то ведь могли бы, не моргнув глазом, ввести запрет и раньше", - заключил российский постпред.

Власть Работа власти Внешняя политика Экономика Отрасли Нефть и газ Международные организации Европейский союз Газопровод "Северный поток-2"

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