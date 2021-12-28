"Газпром" 8 дней подряд не бронирует мощности трубы "Ямал - Европа"

Заявок на прокачку газа по трубопроводу "Ямал - Европа" через территорию Польши в Германию нет восьмые сутки подряд, в связи с чем "Газпром" вновь не забронировал мощности трубы, и она продолжает работать в реверсной режиме.

Это следует из данных оператора Gascade. Таким образом, сейчас газ идет в восточном направлении, то есть из Германии в Польшу. Прокачка по "Ямалу - Европе" начала падать несколько недель назад, а в реверсный режим работы газопровод переключился 21 декабря. Причина - отказ европейских потребителей покупать газ по высоким ценам сверх уже выбранных контрактных объемов.

На фоне волны холода на территории Европы и двукратного падения выработки электроэнергии ветряками цены на газ в регионе взлетели в декабре до исторического максимума - 2211 долларов за тысячу кубометров. Позднее они опустились обратно к 1090 долларам.

Виновником произошедшего на Западе пытались назвать "Газпром", который не бронирует мощности газопровода, однако, как сообщил ранее президент Владимир Путин, те, кто так считает, "врут все время, тень на плетень наводят", в то время как "Газпром" поставляет практически весь свободный объем газа на экспорт согласно заявкам потребителей.