Наши проекты
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
Все рубрики Власть Экономика В регионах В мире Происшествия Общество Спорт Культура Документы
Тематические проекты
Все спецпроекты Русское оружие Автопарк Digital Кинократия Стиль жизни Квадратный метр Дубль дв@ Ушли на рассвете Юридическая консультация
Совместные проекты
Пушкинский конкурс Стань журналистом! Миссия выполнима В МГИМО - с «Российской газетой» Звезды Победы Год литературы
О газете Реклама Подписка Медиацентр Контакты Вакансии Обратная связь Сервисы и приложения
Использование материалов «РГ» Сведения о доходах руководителя Обязательная для публикации информация
RSS
Еще
Легковые авто Тест-драйвы Российский автопром ПДД Видео Страхование Дороги Коммерческий транспорт
28.12.2021 13:00
Рубрика: Легковые авто

Hyundai прекращает разработки двигателей и закрывает научный центр

Текст: Константин Руссов
Фото: Пресс-служба Hyundai. Фото: Пресс-служба Hyundai.
Фото: Пресс-служба Hyundai.

Недавно стало известно об изменениях в руководящем составе концерна Hyundai: так, в отставку были отправлены Питер Шрайер, которому Kia обязана своим дизайном, а также главный "техник" Альберт Бирманн, отвечавший за инжиниринг и инновации. Новое руководство - новые правила.
За Hyundai Creta выстроились полугодовые очереди

На место руководителя отдела исследований и разработок назначен Пак Чун Кук, который, как пишет The Korea Economic Daily, отправил по корпоративной почте письмо подчинённым, в нём он написал, что "ДВС собственной разработки Hyundai Motor Group, без сомнений, являются большим достижением компании и её инженеров, но сейчас необходима переориентация для создания инноваций, основанных на полученном опыте".

Газета также сообщает, что Hyundai Motor Group закрыла отдел разработок двигателей внутреннего сгорания в научно-техническом центре в Намьянге, где работает 12 тысяч сотрудников. Решение продиктовано стремительным развитием технологий электрификации, которые не нуждаются в ДВС.

Официального заявления Hyundai о прекращении деятельности отдела разработок двигателей не было.

#Hyundai