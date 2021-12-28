Hyundai прекращает разработки двигателей и закрывает научный центр

Недавно стало известно об изменениях в руководящем составе концерна Hyundai: так, в отставку были отправлены Питер Шрайер, которому Kia обязана своим дизайном, а также главный "техник" Альберт Бирманн, отвечавший за инжиниринг и инновации. Новое руководство - новые правила.

На место руководителя отдела исследований и разработок назначен Пак Чун Кук, который, как пишет The Korea Economic Daily, отправил по корпоративной почте письмо подчинённым, в нём он написал, что "ДВС собственной разработки Hyundai Motor Group, без сомнений, являются большим достижением компании и её инженеров, но сейчас необходима переориентация для создания инноваций, основанных на полученном опыте".

Газета также сообщает, что Hyundai Motor Group закрыла отдел разработок двигателей внутреннего сгорания в научно-техническом центре в Намьянге, где работает 12 тысяч сотрудников. Решение продиктовано стремительным развитием технологий электрификации, которые не нуждаются в ДВС.

Официального заявления Hyundai о прекращении деятельности отдела разработок двигателей не было.