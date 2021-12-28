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28 декабря 2021 г.

Распоряжение губернатора Кемеровской области - Кузбасса от 28 декабря 2021 года № 187-рг "О продлении срока ограничительных мероприятий и внесении изменений в некоторые распоряжения Губернатора Кемеровской области - Кузбасса"

Дата подписания 28 декабря 2021 г.
Опубликован 28 декабря 2021 г.

Документ является поправкой к

Распоряжение губернатора Кемеровской области - Кузбасса от 7 декабря 2021 года № 169-рг "О снятии отдельных ограничений и внесении изменений в некоторые распоряжения Губернатора Кемеровской области - Кузбасса"
Распоряжение губернатора Кемеровской области - Кузбасса от 10 ноября 2021 года № 155-рг "О дополнительных мерах по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции (COVID-19) и внесении изменений в распоряжение Губернатора Кемеровской области - Кузбасса от 27.10.2021 №150-рг "О дополнительных мерах по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции (COVID-19) и внесении изменения в распоряжение Губернатора Кемеровской области - Кузбасса от 15.06.2021 № 85-рг "О дополнительных мерах по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции (COVID-19)"
Распоряжение губернатора Кемеровской области - Кузбасса от 15 июня 2021 года № 85-рг "О дополнительных мерах по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции (COVID-19)"

Учитывая санитарно-эпидемиологическую обстановку, в целях противодействия распространению новой коронавирусной инфекции (COVID-19):

1. Продлить по 31.01.2022 срок мероприятий (в том числе ограничительных), предусмотренных распоряжением Губернатора Кемеровской области - Кузбасса от 14.03.2020 № 21-рг "О введении режима "Повышенная готовность" на территории Кемеровской области - Кузбасса и мерах по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции (COVID-19)" (в редакции распоряжений Губернатора Кемеровской области - Кузбасса от 19.03.2020 № 23-рг, от 26.03.2020 № 28-рг, от 27.03.2020 № 29-рг, от 31.03.2020 № 32-рг, от 03.04.2020 № 34-рг, от 06.04.2020 № 36-рг, от 08.04.2020 № 41-рг, от 09.04.2020 № 42-рг, от 11.04.2020 № 45-рг, от 14.04.2020 № 47-рг, от 16.04.2020 № 48-рг, от 25.04.2020 № 55-рг, от 28.04.2020 № 57-рг, от 11.05.2020 № 62-рг, от 24.05.2020 № 69-рг, от 29.05.2010 № 73-рг, от 04.06.2020 № 80-рг, от 08.06.2020 № 84-рг, от 13.08.2020 № 130-рг, от 17.08.2020 № 133-рг, от 08.09.2020 № 143-рг, от 13.10.2020 № 159-рг, от 29.01.2021 № 15-рг, от 04.02.2021 № 19-рг, от 16.02.2021 № 26-рг, от 02.03.2021 № 30-рг, от 29.04.2021 № 55-рг).

2. Внести в пункт 1 распоряжения Губернатора Кемеровской области - Кузбасса от 15.06.2021 № 85-рг "О дополнительных мерах по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции (COVID-19)" (в редакции распоряжений Губернатора Кемеровской области - Кузбасса от 18.06.2021 № 88-рг, от 30.06.2021 № 95-рг, от 14.07.2021 № 102-рг, от 28.07.2021 № 109-рг, от 10.08.2021 № 117-рг, от 20.08.2021 № 125-рг, от 25.08.2021 № 126-рг, от 28.09.2021 № 139-рг, от 27.10.2021 № 150-рг, 28.10.2021 № 151-рг, от 17.11.2021 № 159-рг, от 30.11.2021 № 165-рг, от 07.12.2021 № 169-рг) изменение, дополнив словами ", с 01.01.2022 по 31.01.2022".

3. Внести в абзац второй подпункта 1.3 пункта 1 распоряжения Губернатора Кемеровской области - Кузбасса от 10.11.2021 № 155-рг "О дополнительных мерах по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции (COVID-19) и внесении изменений в распоряжение Губернатора Кемеровской области - Кузбасса от 27.10.2021 № 150-рг "О дополнительных мерах по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции (COVID-19) и внесении изменения в распоряжение Губернатора Кемеровской области - Кузбасса от 15.06.2021 № 85-рг "О дополнительных мерах по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции (COVID-19)" (в редакции распоряжений Губернатора Кемеровской области - Кузбасса от 13.11.2021 № 157-рг, от 07.12.2021 № 169-рг, от 09.12.2021 № 170-рг) изменение, дополнив словами ", салонов оптики".

4. Пункт 2 настоящего распоряжения действует в части, не противоречащей пункту 2 распоряжения Губернатора Кемеровской области - Кузбасса от 07.12.2021 № 169-рг "О снятии отдельных ограничений и внесении изменений в некоторые распоряжения Губернатора Кемеровской области - Кузбасса".

5. Настоящее распоряжение подлежит опубликованию на сайте "Электронный бюллетень Правительства Кемеровской области - Кузбасса".

6. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

7. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня официального опубликования.

Губернатор Кемеровской области - Кузбасса С.Е.Цивилев



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