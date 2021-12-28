Лавров: Россия будет твердо отстаивать свои интересы на переговорах с США

Москва на переговорах с Вашингтоном будет твердо проводить линию на отстаивание собственных интересов. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

Он подчеркнул, что Россия выступит против односторонних уступок, не учитывающих баланс интересов. "Именно из этого мы исходим сейчас, когда готовимся к переговорам, прежде всего, с Соединенными Штатами", - цитирует РИА Новости слова Лаврова.

Ранее заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков предупредил, что Москва никогда не согласится с рядом условий, которые может попытаться выдвинуть американская сторона на переговорах о гарантиях безопасности.

Лавров также отметил, что задача РФ заключается в создании благоприятных условий для развития страны, обеспечения ее безопасности, а также повышения уровня благосостояния ее граждан. Об этом министр заявил на первом заседании комиссии "Единой России" по международному сотрудничеству и поддержке соотечественников за рубежом.

Переговоры между Москвой и Вашингтоном по вопросам безопасности могут пройти 10 января, а с НАТО - 12 января, но окончательной договоренности пока нет. Об этом заявил Рябков.