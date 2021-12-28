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28.12.2021 12:10
Рубрика: Власть

Лавров: Россия будет твердо отстаивать свои интересы на переговорах с США

Москва на переговорах с Вашингтоном будет твердо проводить линию на отстаивание собственных интересов. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

Фото: Пресс-служба МИД РФ/РИА Новости
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Он подчеркнул, что Россия выступит против односторонних уступок, не учитывающих баланс интересов. "Именно из этого мы исходим сейчас, когда готовимся к переговорам, прежде всего, с Соединенными Штатами", - цитирует РИА Новости слова Лаврова.

Ранее заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков предупредил, что Москва никогда не согласится с рядом условий, которые может попытаться выдвинуть американская сторона на переговорах о гарантиях безопасности.

Лавров также отметил, что задача РФ заключается в создании благоприятных условий для развития страны, обеспечения ее безопасности, а также повышения уровня благосостояния ее граждан. Об этом министр заявил на первом заседании комиссии "Единой России" по международному сотрудничеству и поддержке соотечественников за рубежом.

Переговоры между Москвой и Вашингтоном по вопросам безопасности могут пройти 10 января, а с НАТО - 12 января, но окончательной договоренности пока нет. Об этом заявил Рябков.

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