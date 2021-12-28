Новая Lada Vesta: АвтоВАЗ может преподнести сюрприз

Паблик Avtograd news опубликовал все подробности о новой Lada Vesta. Работы по проекту немного затянулись - все из-за пандемии и возникших трудностей у поставщиков с комплектующими.

На данный момент всë более-менее вошло в нормальну колею - в начале следующего года постепенно начнётся серийная сборка в нарастающем режиме, с плавным вытеснением текущего варианта автомобиля к маю 2022 года, рассказывают инсайдеры.

Как обновится автомобиль, можно с уверенностью сказать уже сейчас. По экстерьеру: измененный передний и задний бампер (задний с фальшвыхлопом) передние и задние датчики парковки, линзованные прямоугольные ПТФ (светодиодные).

В новой версии бамперы будут одинаковые для всех вариантов исполнения, различие в решётке радиатора (на кроссовых версиях ячеистая структура, для простых - продольные ламели).

Основные изменения коснулись интерьера, он полностью переработан. Новое рулевое колесо, другая передняя панель с вертикально интегрированным планшетом размерностью 10 дюймов (для топовых комплектаций, в средних и начальных привычные ММС на 7 и 8 дюймов).

Цифровая приборная панель у топовых версией, для комплектаций ниже - аналоговая. Блок управления климатической системой идентичен с моделями Renault (Arkana и Duster второго поколения). На кроссовых версиях предусмотрена система Drive Select. Новые дверные карты с мягкими подлокотниками, на водительской появился полноценный поручень. Также внедрены новые опции в дополнение к существующим. Это бесключевой доступ, система контроля слепых зон, дистанционный запуск двигателя.

По технической части предположительно всë останется без изменений. Двигатели 1.6 литра 106 л.с., 1.6 литра 113 л.с., 1.8 литра и 122 л.с. Трансмиссии: 5-ступенчатая МКПП и CVT. Но есть информация что АвтоВАЗ может преподнести сюрприз по линейке КПП и силовому агрегату.

В настоящее время цена на Lada Vesta в России стартует от 835 900 рублей. В ноябре 2021 года модель снова стала самой продаваемой в России, по итогам 11 месяцев она занимает второе место.

Ранее "РГ" сообщала, что Lada разработала для Vesta Sport мощный мотор, но в серию он не пойдет.