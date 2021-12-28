Опубликован необычный трейлер новогоднего эпизода "Доктора Кто"

Команда разработчиков легендарного британского научно-фантастического сериала "Доктора Кто", передающая в следующем году эстафету Расселу Т. Дэвису, который возродил сериал в двухтысячные, опубликовала трейлер к первому спецэпизоду за рамками тринадцатого сезона.

Он получил название "Канун далеков" (Eve of the Daleks). В нем пойдет речь о событиях, невольными участниками которых стала владелец складского помещения Сара и один из ее клиентов Ник. Трейлер спецэпизода, длящийся около восьми минут, достаточно остроумно (попутно, правда, изматывая зрителя) иллюстрирует "петлю времени", в которую, помимо Ника и Сары, также попадают Доктор, Дэн и Яз, призванные ТАРДИС на "место преступления", где главным оппонентами снова становятся далеки.

"Канун далеков" выйдет на экраны 1 января 2022 года. Сценаристом спецэпизода стал Крис Чибнелл, а режиссером - Аннетта Лауфер.