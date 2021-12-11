Вышел трейлер новогоднего эпизода "Доктора Кто" с далеками

Новогодний эпизод Eve of the Daleks станет первым из трех спецэпизодов, которые будут показаны после завершившегося тринадцатого сезона возобновленного британского научно-фантастического сериала "Доктор Кто" . Сюжетные линии этих работ будут представлять собой самостоятельные истории, и только в последнем из них произойдет очередная регенерация, в результате которой будет явлен новый, Четырнадцатый Доктор, который призван сменить Джоди Уиттакер .

Грядущий эпизод будет посвящен заклятым врагам Доктора и давним любимцам публики - далекам. Некая Сара, владелец склада ELF Storage, оказывается "заперта" во времени с Ником, который имеет привычку проверять свою ячейку аккурат в канун нового года. На этот раз традиция будет нарушена самым грубым образом - бесцеремонным появлением далеков. Доктору с сотоварищами, также несколько потерявшимися во времени, снова предстоит спасать землян.

В трейлере звучит проникновенная песня Auld Lang Syne на стихи Роберта Бёрнса, по всей видимости, иронически намекающая на то, что такого "старого знакомого" Доктору забыть не под силу. Или же это - тонкий намек на личность нового Повелителя Времени (двое шотландцев среди них уже были)? Как бы то ни было, это и многое другое зрителям предстоит узнать 1 января 2022 года и в последующие месяцы.