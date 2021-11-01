На настоящий момент известно, что все серии нового сезона объединены одним замыслом, вынесенным в подзаголовок - "Поток" (The Flux). Ранее также сообщалось о нелинейности повествования, так что поклонникам сериала, видимо, придется запастись терпением - все подробности возникновения "Потока" вряд ли станут ясными до завершения.

Итак, "Поток" представляет собой некое деструктивное явление, развивающееся наперекор законам времени и пространства - оно просто-напросто уничтожает все на своем пути - космические флотилии, планеты и галактики - и, ворвавшись в Солнечную систему, грозит человечеству гибелью. Доктор находится в полной растерянности, ТАРДИС, наперекор сложившейся практике, ведет себя на редкость пассивно, что заставляет заподозрить о системном сбое (или вирусе?) в ее операционной системе. Появление нового спутника Дэниела, которому нужно все объяснять с нуля и доказывать законы той реальности, в которой он оказался, - то еще удовольствие, когда за бортом начало конца.

Среди старых новых чудовищ мы видим явно что-то задумавших сонтаранцев и моффатовских плачущих ангелов. Где-то между застыла Клэр, которая имеет смутные воспоминания о Докторе и откуда-то знает, как нужно вести себя с "ангелами". Дэн, судя по всему, тоже не так прост, если пытается применить какие-то приемы по воздействию на сознание нежданного гостя.

Интереснее всего, конечно, абсолютное зло в обличье Роя (Swarm) и его подружки, живого воплощения мексиканской Катарины (аллюзии с 31 октября и первыми числами ноября мало того, что прозрачны, но и мультикультурны). Рой, само зло во плоти с лицом не особо оригинального пугала на Хэллоуин, умеет преодолевать защиту ТАРДИС, входить в сознание Доктора и общаться с ним напрямую. Кроме того, его встречи с Повелителем Времени имели место ранее и носили регулярный характер, однако память о них у последнего начисто отсутствует (что намекает на то, что от удручающего виража 12 сезона с "вечными детями" и неизвестными инкарнациями Доктора, работой Дивизиона и прочих новшеств никуда не деться). В Рое и его методах восстановления могущества есть что-то как от Волдеморта, так и от разрушительных способностей марвеловского Таноса. Его реальное могущество кажется безграничным, однако, кощеева игла, по идее, скоро себя обнаружит. В кое-каких своих проявлениях Рой пугающе похож на Доктора (со знаком "минус"), однако, его возможную связь с сонтаранцами тоже нельзя списывать со счетов - те как-то подозрительно хорошо осведомлены о происходящем (и конечно же рады-радешеньки предстоящему коллапсу всего и вся).

Отдельное удовольствие доставляют многочисленные аллюзии на северную часть Соединенного Королевства, которые не только эксплуатируют наследие "докторианы" (да, у каждой планеты есть север, а Теннант и Капальди, несомненно, были шотландцами) , но и существенно пополняют арсенал милых шуток. Уиттакер не может деактивировать наручники, работающие по голосовой команде (как тут не вспомнить великолепный скетч Burnistoun) , Дэн и Яз спорят о том, какой из городов круче - его родной Ливерпуль или ее Шеффилд. Дэн, будучи фанатом известно какого футбольного клуба (даже Доктор тут обмолвилась, что и она видела мерсисайдцев на поле), имеет строго определенные топографические приоритеты, и родные пенаты Яз, находящиеся в опасной близости от Лидса, симпатий к ней не добавляют. Действительно феерично пленение Дэна Карванистой, который очень похож на гигантского прямоходящего йоркширского терьера (еще один город оказался в копилочке хувианского регионоведческого фольклора). Встречи с Ливерпулем, видимо, еще впереди, так как одна из сцен эпизода переносит нас в реалии 1820 года и показывает строительство какого-то сложного фабричного комплекса с туннелями, которые ведут в никуда, что очень злит подрядчика. Да и в современном Ливерпуле происходит много примечательного.

В общем и целом, первый эпизод вышел динамичным, в меру забавным, с заявкой на ретроколорит и преемственность в отношении части героев, в нем предостаточно забавных ситуаций, а компьютерная графика за две копейки и костюмы из подручных материалов, ставшие визитной карточкой сериала, вновь позабавят тех, кто с ехидством относится к марвеловской сумасбродной расточительности в создании иных миров. И даже если сезон станет катастрофически плохим, есть куда большая катастрофа, поставленная во главу угла грядущих серий - исчезновение всего и вся. Не меркнут ли перед этим вызовом огрехи отдельного сезона, который может затеряться во вселенной Доктора? Был ли выбор сюжета хитрым расчетом или просто полетом творческой фантазии, мы увидим достаточно скоро.