Обнародован актерский состав нового сезона "Доктора Кто"

Последние дни радуют поклонников легендарного британского научно-фантастического сериала "Доктор Кто", который теперь предстоит спасать Расселу Т Дэвису.

Помимо нового спутника Доктора, которым неожиданно стал Джон Бишоп, в новых сериях появится Сэм Спруэлл, Роченда Сандалл и Крейг Паркинсон.

Крис Чибнелл проронил в интервью изданию Radio Times крайне интересную мысль - оказывается, он целый год пытался передать эстафету по разработке "Доктора", и был крайне удивлен, что согласования заняли так много времени.

Первый эпизод тринадцатого сезона, который выходит под общим названием Flux ("Поток") получил название "Апокалипсис на Хэллоуин":