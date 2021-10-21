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Обнародован актерский состав нового сезона "Доктора Кто"

Новости
    21.10.2021, 20:01
Текст:   Юлия Авакова

Последние дни радуют поклонников легендарного британского научно-фантастического сериала "Доктор Кто", который теперь предстоит спасать Расселу Т Дэвису.

Фото: kinopoisk.ru
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Помимо нового спутника Доктора, которым неожиданно стал Джон Бишоп, в новых сериях появится Сэм Спруэлл, Роченда Сандалл и Крейг Паркинсон.

Крис Чибнелл проронил в интервью изданию Radio Times крайне интересную мысль - оказывается, он целый год пытался передать эстафету по разработке "Доктора", и был крайне удивлен, что согласования заняли так много времени.

Первый эпизод тринадцатого сезона, который выходит под общим названием Flux ("Поток") получил название "Апокалипсис на Хэллоуин":

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