Обнародован актерский состав нового сезона "Доктора Кто"

Последние дни радуют поклонников легендарного британского научно-фантастического сериала "Доктор Кто", который теперь предстоит спасать Расселу Т Дэвису.
Помимо нового спутника Доктора, которым неожиданно стал Джон Бишоп, в новых сериях появится Сэм Спруэлл, Роченда Сандалл и Крейг Паркинсон.
Крис Чибнелл проронил в интервью изданию Radio Times крайне интересную мысль - оказывается, он целый год пытался передать эстафету по разработке "Доктора", и был крайне удивлен, что согласования заняли так много времени.
Первый эпизод тринадцатого сезона, который выходит под общим названием Flux ("Поток") получил название "Апокалипсис на Хэллоуин":
The title of Chapter One of #DoctorWhoFlux is here!- Doctor Who: Flux (@bbcdoctorwho) October 20, 2021
Get ready for 'The Halloween Apocalypse' on 31st October 🎃 pic.twitter.com/zSTrsl91aR