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28.12.2021 17:27
Рубрика: ПДД

Власти Москвы предложили снизить нештрафуемый порог превышения скорости

Текст: Сергей Бабкин
Фото: Виталий Невар/ТАСС Фото: Виталий Невар/ТАСС
Фото: Виталий Невар/ТАСС

В крупных городах необходимо снизить нештрафуемый порог превышения скорости с 20 до 10 км/ч или ниже. Такое мнение заммэра Москвы Максим Ликсутов озвучил в беседе с РБК.

Фото: Photoxpress
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По оценкам вице-мэра, это должно поспособствовать снижению ДТП, как минимум, на 35 процентов. При этом смертность упадет в три-четыре раза, рассчитывает Максим Ликсутов. Снижение порога может отразиться и на загруженности дорог: напряженность на трассах может снизиться в среднем на два балла, поскольку станет меньше небольших аварий, тормозящих машины.

Предложения транспортного комплекса Москвы переданы в МВД и правительство РФ, отмечает издание. По оценкам Максима Ликсутова, нештрафуемый порог в идеале не должен быть выше 5 км/ч, как в ряде мировых мегаполисов.