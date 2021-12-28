Власти Москвы предложили снизить нештрафуемый порог превышения скорости

В крупных городах необходимо снизить нештрафуемый порог превышения скорости с 20 до 10 км/ч или ниже. Такое мнение заммэра Москвы Максим Ликсутов озвучил в беседе с РБК.

По оценкам вице-мэра, это должно поспособствовать снижению ДТП, как минимум, на 35 процентов. При этом смертность упадет в три-четыре раза, рассчитывает Максим Ликсутов. Снижение порога может отразиться и на загруженности дорог: напряженность на трассах может снизиться в среднем на два балла, поскольку станет меньше небольших аварий, тормозящих машины.

Предложения транспортного комплекса Москвы переданы в МВД и правительство РФ, отмечает издание. По оценкам Максима Ликсутова, нештрафуемый порог в идеале не должен быть выше 5 км/ч, как в ряде мировых мегаполисов.