Непривитых пенсионеров Хабаровского края не будут лишать выплат за проезд

Непривитых от коронавируса пенсионеров в Хабаровском крае не станут лишать компенсаций за проезд на общественном транспорте. Об этом во время "Прямой линии" заявил губернатор региона Михаил Дегтярев.

"Я считаю, что нам нужно отменить это решение в свете решения о социальной выплате людям старшего возраста, сделавшим прививку. Мы один из немногих регионов, который пошел на этот шаг. Это тяжелое решение по финансам - на 240 миллионов "раздвинули" бюджет, нашли резервы на будущий регион. Поэтому ограничение выплат на проезд считаю излишним. Даю поручение Евгению Никонову его отработать", - сказал глава региона.

Напомним, решение не выплачивать компенсации невакцинированным пенсионерам было принято в начале декабря.

Чуть позднее власти заявили, что каждый житель Хабаровского края, привившийся от ковида с 20 декабря по 1 марта, получит по две тысячи рублей.