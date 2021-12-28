СК возбудил дело по факту крушения вертолета Ми-2 в Удмуртии

В Удмуртии после аварийной посадки вертолета Ми-2 завели уголовное дело. Как сообщили в СК России, дело возбудили по статье "Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть человека".

Следствием установлено, что 27 декабря в Удмуртии в результате нарушения правил безопасности движения вертолет с регистрационным опознавательным знаком RA-15671, потерпел крушение. Вертолет, принадлежащий Казанскому авиапредприятию, вылетел в 13:00 местного времени с аэродрома Ижевска и совершал облет нефтепровода. Через два часа командир воздушного судна подал сигнал о возникновении нештатной ситуации.

Для поиска вертолета был сформирован оперативный штаб и около полуночи местного времени упавший вертолет обнаружили. В результате авиационной катастрофы командир воздушного судна скончался на месте, пассажир получил множественные травмы и сейчас находится в реанимации 1 РКБ Ижевска в тяжелом состоянии.

Воздушное судно получило значительные механические повреждения. Сейчас следователи выясняют обстоятельства и причины происшествия. Допрашиваются свидетели, назначен ряд экспертиз. После проведения всех необходимых действий и сопоставления доказательств будет сделан вывод о виновности конкретных ответственных лиц, говорится в сообщении СК.