Упавший в Удмуртии вертолет совершал патрулирование нефтепровода

Выживший пассажир вертолета, упавшего в Удмуртии, находится в реанимации 1 РКБ в Ижевске. По данным пресс-службы минздрава республики, состояние выжившего тяжелое, стабильное, но он в сознании. Пилот Ми-2 погиб.

"Вертолет, на борту которого находился сотрудник АО "Транснефть - Прикамье" - бортоператор Удмуртского РНУ Илья Хромов, осуществлял вдольтрассовое патрулирование участков магистральных нефтепроводов Холмогоры - Клин и Сургут - Полоцк. Происшествие произошло при возвращении вертолета к месту базирования в аэропорт Ижевска", - процитировал сообщение компании "Интерфакс".

Вертолет АО "Казанское авиапредприятие" потерпел крушение 27 декабря. В 15:15 местного времени от экипажа поступило сообщение о внештатной ситуации.

Спасательная операция длилась больше 10 часов. На поиски упавшего воздушного судна выехала группировка МЧС России. Лес прочесывали с воздуха и земли почти 300 человек и 81 единица техники.

С причинами происшествия будет разбираться СК на транспорте, по факту аварийной посадки вертолета уже завели уголовное дело. Следователи отправились к месту крушения Ми-2 после получения сигнала о ЧП.