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Рубрика: Происшествия

В Минздраве Удмуртии рассказали о состоянии выжившего в крушении вертолета

Текст: Оксана Ильина
Фото: пресс-служба главы и правительства Удмуртии Фото: пресс-служба главы и правительства Удмуртии
Фото: пресс-служба главы и правительства Удмуртии

Спасатели обнаружили в Увинском районе Удмуртии совершивший жесткую посадку вертолет Ми-2, на борту которого находились два человека. Об этом сообщил на своей странице в соцсети "ВКонтакте" глава региона.

По информации Александра Бречалова, один член экипажа погиб, второму сейчас оказывается вся необходимая помощь. По данным пресс-службы Минздрава республики, выживший находится в тяжелом состоянии.

СК начал проверку по факту аварийной посадки вертолета в Удмуртии

Спасательная операция длилась более 10 часов. В ней участвовало около 300 человек и 81 единица техники, в том числе беспилотники и снегоходы.

Информация об аварийной посадке вертолета, патрулировавшего нефтепровод, поступила в 15:15 27 декабря. По предварительным данным МЧС, воздушное судно вылетело в 13:00 местного времени с аэродрома города Ижевск. Непосредственно перед потерей связи с вертолетом, пилот сообщил о нештатной ситуации.

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