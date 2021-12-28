В почве Денисовой пещеры обнаружили обширный набор ДНК древних людей

Десять лет назад археологи объявили об открытии неизвестного ранее вида Homo sapiens. По наименованию пещеры, в которой были обнаружены уникальные останки, древние люди, населявшие территорию нынешнего Алтая, получили название денисовцы. Ученым удалось доказать, что эти предки современного человека жили задолго до появления здесь неандертальцев, облюбовавших пещеру около 50 тысяч лет назад. Основным материалом для изучения служили сохранившиеся зубы и костяшки пальцев, которые находили в Денисовой пещере с середины 1980-х годов.

В 2017 году группа ученых под руководством Маттиаса Мейера из Института эволюционной антропологии Общества Макса Планка в немецком Лейпциге обнаружили в грунте пещеры на Алтае фрагменты ДНК неандертальцев. Все это время специалисты продолжали изучение образцов грунта, пытаясь понять, как в него попали фрагменты геномов и неандертальцев, и кроманьонцев. Изучали они и образцы отложений, собранных археологами на территории других пещер и стоянок древних людей в разных районах Евразии.

- Древняя ДНК, которую мы ранее извлекли из грунта Денисовой пещеры, сосредоточена внутри микроскопических частиц, а не распределена по почве равномерно, - отмечает Вера Альдеас из португальского Университета Алгарве в Фару. - Это раскрыло происхождение этой древней ДНК и указало, в каких условиях она чаще всего сохраняется.

Ученые уверены, что обнаруженные ими образцы связаны с древними обитателями пещер, из которых был извлечен грунт. В том числе, древними людьми, населявшими Денисову пещеру. Вера Альедас и ее коллеги сопоставили обрывки ДНК из привезенной с Алтая почвы с фрагментом кости неандертальца, найденного неподалеку от места забора грунта.

По мнению исследователей, обнаруженные частицы с богатым набором ДНК представляют собой микрофрагменты костей древних людей и животных, а также окаменевшие отходы их жизнедеятельности. Это открытие может существенно упростить идентификацию ископаемой ДНК в грунте пещер. А обрывки генома в свою очередь могут дать информацию о поле, внешности и других особенностях древних обитателей стоянок.

Более того, палеогенетики считают, что концентрированный характер залежей ДНК в почве позволит искать следы живых существ в образцах, что хранятся в музеях и различных запасниках.