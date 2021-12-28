Уголовное дело возбудили после стрельбы в больнице на Ставрополье

Против 36-летнего врача, который устроил стрельбу в ЦРБ Петровского городского округа, возбудили уголовное дело о хулиганстве. Как сообщили в пресс-службе следственного управления СКО по Ставропольскому краю, мужчина начал стрельбу, подозревая, что его жена - медсестра той же больницы - завела служебный роман с коллегой.

- В ходе первоначальных следственных действий установлено, что 28 декабря текущего года подозреваемый, находясь в алкогольном опьянении, пришел с оружием в Петровскую районную больницу. Он открыл огонь из огнестрельного оружия в коридоре медицинского учреждения. В результате преступных действий мужчины никто не пострадал, - сообщили в следственном ведомстве.

Сейчас решается вопрос о задержании подозреваемого, в суд будет направлено ходатайство об избрании меры пресечения. На месте происшествия работают следователи.

Как сообщалось ранее, пьяный мужчина с огнестрельным оружием пришел в ЦРБ Петровского городского округа днем 28 декабря и открыл стрельбу на третьем этаже. Его удалось оперативно задержать сотрудникам патрульно-постовой службы.