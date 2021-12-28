Уголовное дело мэра Краснодара передали в центральный аппарат СК

Новости

Попова: Коронавирус будет приходить в тот сезон, который себе выберет 15:28
Путин поднял планку коллективного иммунитета до 90 процентов 15:28
Чижов: ЕС должен сам сделать первый шаг для нормализации отношений с РФ 15:27
Чекунков: Процедура оформления земли в ДФО и Арктике станет еще удобнее 15:22
Попова: Российская миссия первой в мире "добралась" до "омикрона" 15:17
Попова предсказала вытеснение "дельта"-штамма "омикроном" 15:03
Россия предложила Индии разработать новый танк на платформе "Армата" 15:03
График движения столичных электричек изменится на новогодние праздники 15:00
Глава комитета ГД объяснил, в каком случае не нужно будет вводить QR-коды 14:31
Володин возглавил рейтинг активности депутатов Госдумы за осеннюю сессию 14:25
Росстат изменит методику расчета недельной инфляции с января 2022 года 14:23
В Австрии введут оплату за сданные пластиковые бутылки 14:14
Путин поблагодарил Назарбаева за идею создания ЕАЭС 14:08
Иностранцы заинтересовались российской эшелонированной системой ПВО 14:01
Оперштаб: В Москве выявлено 1 705 новых случаев COVID-19 13:55
МВД предупредило иностранцев о риске выдворения из России с 1 января 13:53
Сделать прививку от COVID-19 и пройти экспресс-тестирование москвичи смогут и в праздники 13:52
Песков: Число участников Послания президента зависит от эпидобстановки 13:34
Генпрокуратура просит ликвидировать общество "Мемориал", признанное иноагентом 13:29
"Зенит" намерен приобрести форварда "Крыльев Советов" Сергеева 13:21
В Кремле сообщили о подготовке визита президента Ирана в Россию 13:14
Чижов: Затягивание сертификации "СП-2" - проблема потребителей в ЕС 13:14
Мурашко сообщил о росте числа пострадавших в ДТП 13:07
За подготовку теракта в здании военного суда осужденный получил 19 лет колонии 13:02
СМИ: Мужчина захватил отделение банка в Черногории 12:57
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Пять проектов, которые стоит не пропустить по ТВ в новогодние праздники
Пять проектов, которые стоит не пропустить по ТВ в новогодние праздники
Главным остается настроение надежды: ВЦИОМ подвел итоги уходящего года
Главным остается настроение надежды: ВЦИОМ подвел итоги уходящего года
Как встречали Новый год классики отечественной литературы
Как встречали Новый год классики отечественной литературы
28.12.2021 14:50
Рубрика: Происшествия

Уголовное дело мэра Краснодара передали в центральный аппарат СК

Текст: Юрий Гень (Краснодарский край)
Фото: Пресс-служба администрации Краснодара Фото: Пресс-служба администрации Краснодара
Фото: Пресс-служба администрации Краснодара

Уголовное дело о взятке, возбужденное в отношении мэра Краснодара Андрея Алексеенко, передано в центральный аппарат СК. Об этом на пресс-конференции заявил прокурор Краснодарского края Сергей Табельский.

Фото: AP
Главный полицейский следователь рассказал о резонансных делах

- Дело передано в центральный аппарат Следственного комитета, поэтому я не имею права тут комментировать, - пояснил Табельский. - Надзор осуществляет центральный аппарат Генеральной прокуратуры.

Как писала "РГ", на минувшей неделе силовики задержали нового мэра Краснодара Андрея Алексеенко, который проработал в своей должности всего месяц. А до этого он пять лет занимал пост первого вице-губернатора Кубани. Дело возбудили по статье "Получение взятки в особо крупном размере" (часть 6 статьи 290 УК РФ).

По версии следствия, занимая должность первого заместителя губернатора региона, мужчина в 2018 году получил взятку в виде ружья стоимостью порядка 1 миллиона 600 тысяч рублей. Взамен, по данным СК, чиновник поспособствовал беспрепятственной выдаче заключения о соответствии возведенного в Краснодаре многоквартирного дома, несмотря на существование в здании ряда недостатков.

Кстати, тем же вечером мэр вернулся в свой рабочий кабинет и продолжил выполнять обязанности главы города.

В регионах Происшествия Правосудие Следствие Правительство Следственный комитет Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ ЮФО Краснодарский край Краснодар Борьба с коррупцией

Главное сегодня

Владимир Путин назвал создание СНГ оправданным шагом
Лавров: Россия будет твердо отстаивать свои интересы на переговорах с США
Минздрав уточнил рекомендации по лечению коронавируса
Чижов: Затягивание сертификации "СП-2" - проблема потребителей в ЕС
Власти Франции объявили об ужесточении ограничительных мер
ВС РФ разрешил доказывать факт удаленной работы с помощью электронной переписки
Жданов: В теневом сегменте интернета сформировался рынок заказных убийств