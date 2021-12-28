Уголовное дело мэра Краснодара передали в центральный аппарат СК

Уголовное дело о взятке, возбужденное в отношении мэра Краснодара Андрея Алексеенко, передано в центральный аппарат СК. Об этом на пресс-конференции заявил прокурор Краснодарского края Сергей Табельский.

- Дело передано в центральный аппарат Следственного комитета, поэтому я не имею права тут комментировать, - пояснил Табельский. - Надзор осуществляет центральный аппарат Генеральной прокуратуры.

Как писала "РГ", на минувшей неделе силовики задержали нового мэра Краснодара Андрея Алексеенко, который проработал в своей должности всего месяц. А до этого он пять лет занимал пост первого вице-губернатора Кубани. Дело возбудили по статье "Получение взятки в особо крупном размере" (часть 6 статьи 290 УК РФ).

По версии следствия, занимая должность первого заместителя губернатора региона, мужчина в 2018 году получил взятку в виде ружья стоимостью порядка 1 миллиона 600 тысяч рублей. Взамен, по данным СК, чиновник поспособствовал беспрепятственной выдаче заключения о соответствии возведенного в Краснодаре многоквартирного дома, несмотря на существование в здании ряда недостатков.

Кстати, тем же вечером мэр вернулся в свой рабочий кабинет и продолжил выполнять обязанности главы города.