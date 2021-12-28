В Крыму определили дату возвращения QR-кодов в торговых центрах

С 20 января 2022 года для посещения крупных торговых центров (площадью более 300 квадратных метров) Крыма будет снова необходимо в обязательном порядке предъявлять QR-код о вакцинации от коронавируса или перенесенном заболевании либо отрицательный результат ПЦР-теста, сданного не более чем за 48 часов до визита. Соответствующий указ подписал глава РК Сергей Аксенов.

Ранее руководитель региона временно отменил требование об обязательном предъявлении кодов о вакцинации в крупных ТЦ.

Снова обязательным в республике с этой даты также станет предъявление QR-кодов при посещении заведений общепита, салонов красоты, парикмахерских, косметических и массажных салонов, спа-салонов, соляриев, бань, сан, бассейнов, фитнесс-центров и иных спортивных объектов, кинотеатров, театров, библиотек, музеев и цирков.

Напомним, с 24 декабря 2021 года до 20 января 2022-го в Крыму разрешено проводить развлекательные шоу на территории предприятий общественного питания и других аналогичных организаций.