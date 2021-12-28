В России разработали беспилотную Lada Vesta. Ее выпустили на дороги

НАМИ разработал Lada Vesta с беспилотным комплексом. В настоящее время прототип автомобиля проходит серию испытаний на полигоне и на дорогах общего пользования.

Машинное зрение обеспечивается системой, состоящей из фронтального, боковых и центрального лидаров, и нескольких камер, обеспечивающих стереокартину. Разработчик не предоставил информацию о серийных перспективах комплекса, однако в настоящее время использование беспилотников на дорогах ограничивается не только техническими параметрами авто, но и отсутствием законодательной базы.

В России разработкой беспилотников занимаются крупные автопроизводители, такие как КамАЗ и ГАЗ, которые в первую очередь заинтересованы в использовании комплексов в коммерческих перевозках. Также серьёзные наработки имеются у IT-гиганта - компании "Яндекс".

Ранее "РГ" рассказывала о беспилотной Lada Vesta, созданной учёными научно-исследовательского института "МосТрансПроект" совместно со специалистами из МАДИ. Автомобиль курсирует между корпусами Городской клинической больницы № 1 им. Н.И. Пирогова и пока ни разу не врезался.