В США в основании снесенной статуи генерала Ли нашли вторую капсулу времени

Под постаментом конной статуи генерала Роберта Ли в Ричмонде рабочие нашли еще одну капсулу времени. Сам памятник был демонтирован еще в сентябре после многомесячных споров. Власти распорядились снести и постамент, но делать это пришлось аккуратно, поскольку, согласно архивным записям, под ним была заложена капсула времени, на которую ученые возлагали большие надежды.

Вот только первая находка, сделанная неделю назад, их разочаровала: в коробке из меди находились только альманах, пара книг, конверт с фотографией (все повреждены водой) и серебряная монета неизвестного происхождения. По мнению экспертов, их оставили рабочие, устанавливавшие памятник. К такому выводу они пришли в связи с тем, что одна из книг датирована 1889 годом, то есть была опубликована через два года после предполагаемого захоронения капсулы времени. Поэтому ученые решили продолжить поиски, и их надежды оправдались.

По словам подрядчика Девона Генри, работники которого занимались разбором постамента, еще один ящик, на этот раз свинцовый, был обнаружен на 1,2 метра глубже первоначальной области поисков. Чтобы его найти, пришлось удалить несколько массивных камней.

"Они нашли это! Вероятно, это капсула времени, которую все искали", - написал губернатор штата Вирджиния Ральф Нортэм в социальной сети Twitter.

Эксперты надеются, что в этой капсуле времени содержатся реликвии гражданской войны: пуговицы или пули, валюта конфедератов, библия, а главное - изображение президента Авраама Линкольна в гробу. Как отмечает AFP, такая фотография может вызвать небывалый ажиотаж в кругу коллекционеров. По словам губернатора штата, вскрывать капсулу пока не будут, специалисты хотят сначала изучить ее снаружи.

Напомним, в годы гражданской войны Ричмонд был столицей конфедератов, и с тех пор на местной Моньюмент-авеню стояли статуи военачальников и политических лидеров Юга того времени. На фоне острой дискуссии по расовым вопросам в американском обществе в последние годы все больше спорили о том, что делать с памятниками конфедератам. Борцы за права темнокожих требовали сноса памятников южанам, считая их прославлением расистского прошлого США. Их оппоненты настаивают, что памятники - это отражение истории американского Юга и его наследия. В 2020 году статуя генерала Ли подверглась нападению во время протестов, вспыхнувших после гибели темнокожего Джорджа Флойда. Вопрос о демонтаже памятника несколько раз поднимался в суде, пока окончательную точку в споре в сентябре не поставил Верховный суд Вирджинии.