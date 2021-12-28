Видео: гарцующий седан вызвал споры среди пользователей Сети

Уже несколько дней пользователи Сети спорят по поводу этого видео и не могут прийти к единому мнению о том, каким образом белый седан смог внезапно подпрыгнуть и пролететь на двух колесах несколько метров. Дорога, по которой он ехал, была достаточно ровной, а скорость - не очень высокой. Ролик снят в китайском Чэнду (провинция Сычуань).

На видео хорошо видно, как зад автомобиля внезапно подбрасывает вверх на метр-полтора, словно на трамплине. Затем машина поднимает вверх правую сторону и так летит вперед, пока, к счастью перепуганной женщины-водителя, не врезается в столб.

"Автомобиль наехал на крышку канализационного люка, который провернулся вокруг своей оси и подбросил задние колеса вверх", - такое объяснение увиденному дал кто-то из сетевых спорщиков. Впрочем, разглядеть на месте прыжка люк или какое-то другое препятствие, никому не удалось.

"Наехал на свисающий со столба провод", - робко предположил другой, но и это объяснение не показалось убедительным. Варианты с внезапным подземным толчком и магнитными бурями также не были поддержаны.

Остается ждать резюме полицейских Чэнду, выехавших на место странного ДТП сразу после случившегося. Уж они-то должны понять, что произошло и кто в этом виновен.