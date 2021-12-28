Вышел новый микротизер с датой выхода трейлера "Острых козырьков"

В преддверии заключительного шестого сезона британской гангстерской ретродрамы "Острые козырьки" (Peaky Blinders) создатели сериала дразнят зрителей интригующими микросценами.

В новом десятисекундном ролике снова фигурирует главный герой повествования Томми Шелби (которого играет Киллиан Мерфи), выпускающий пулеметную очередь по кому-то в кромешной тьме. Недавно зрители также узнали, что в грядущих сериях вернется Том Харди в полюбившемся всем образе Альфи Соломонса.

By order of the #PeakyBlinders, you have a very important appointment on New Year’s Day. pic.twitter.com/gv07xS35wm — Peaky Blinders (@ThePeakyBlinder) December 27, 2021

В ролике говорится о том, что премьера полноценного трейлера состоится 1 января, в 18:00 по лондонскому времени.