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Вышел новый микротизер с датой выхода трейлера "Острых козырьков"

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    28.12.2021, 10:01
Текст:   Юлия Авакова

В преддверии заключительного шестого сезона британской гангстерской ретродрамы "Острые козырьки" (Peaky Blinders) создатели сериала дразнят зрителей интригующими микросценами.

В новом десятисекундном ролике снова фигурирует главный герой повествования Томми Шелби (которого играет Киллиан Мерфи), выпускающий пулеметную очередь по кому-то в кромешной тьме. Недавно зрители также узнали, что в грядущих сериях вернется Том Харди в полюбившемся всем образе Альфи Соломонса.

В ролике говорится о том, что премьера полноценного трейлера состоится 1 января, в 18:00 по лондонскому времени.

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