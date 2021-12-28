Заболеваемость коронавирусом в России упала до минимума с сентября

В России за последние сутки, 27 декабря, зарегистрировано менее 22 тысяч случаев заражения коронавирусом, что стало минимумом с 28 сентября этого года. По сравнению с предыдущим днем число заболевших сократилось на 5,5%, сообщил оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

На данный момент наиболее эффективным способом противостоять инфекции признана вакцинация. Ее темпы по стране растут: уровень коллективного иммунитета в РФ превышает 60%. Всего привиты 78 миллионов человек, сообщил ранее глава Минздрава Михаил Мурашко. Он рассчитывает, что пандемия коронавируса завершится в следующем году.

Параллельно с коронавирусом эпидемиологи ранее анонсировали циркуляцию гриппа в этом сезоне. Сейчас привито 45,9% населения от гриппа. Вакцинацию от него разрешено совмещать с прививкой от COVID-19: прививку лишь нужно ставить в разные части тела. Врачи считают, что при совмещении иммунная защита может оказаться выше.