30 лет в сарае. Блогер похвастался мотоциклом - "капсулой времени"

Roma Urraco признался, что уже не ждал находок в этом сезоне, но уходящий год преподнёс сюрприз: мотоцикл "Восход-3М" 1992 года с пробегом всего 68 километров.

У владельца "капсулы времени" был ещё один "Восход", на котором он наездил семь тысяч, а этот простоял без движения практически всю свою 30-летнюю жизнь. Иногда с него скручивали какую-то деталь для ремонта "боевого коня".

"Восход-3М" - модернизированный вариант третьего "Восхода", который встал на конвейер Завода имени Дегтярёва в 1983 году и выпускался десять лет. Главными пунктами модернизации стали увеличенная рубашка охлаждения, приборная панель, пришедшая на смену спидометру и контрольным лампам в корпусе фары, новый бак (объём сохранён).

В 1988 году модель прошла ещё одно обновление, атрибуты которого есть на найденной "капсуле времени": гофрированная защита амортизаторов, новый щиток переднего колеса, укороченная плита под сиденьем. Тем не менее, у найденного "Восхода-3М" несмотря на то, что он выпущен в 1992 году, нет откидной педали кикстартера, как у моделей, пошедший с 1988 года, также отсутствуют зеркала заднего вида. Это может быть следствием как недостатка комплектующих - блогер пишет, что по этой причине нет подножки, или внесением изменений самим владельцем.

Ранее "РГ" рассказывала о ещё более современной модификации "Восход-3М", которая даже не покидала заводскую коробку.