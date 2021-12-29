Эксперт: китайский автопром развивается совершенно космическими темпами

Китайские автопроизводители вошли в топ-5 популярных в России брендов. Они заняли 7% рынка, опередили американские марки и вплотную приблизились к японским. Об этом говорят данные АЕБ. Ожидается, что на начало 2022 года парк транспортных средств из Китая в нашей стране перевалит за 1 млн единиц. Автомобильный эксперт Егор Васильев в беседе с "Российской газетой" рассказал, что китайские автомобильные компании стали развиваться совершенно космическими темпами.

"Мне кажется, что в России пока еще не все понимают, что такое китайский автопром. Может быть поэтому мы относимся к машинам из Поднебесной с некоторой опаской.

Но китайский автопром имеет уже большую историю, которая началась, если мне не изменяет память, в 1953 году. А в последнее время эта отрасль стала развиваться совершенно космическими темпами.

В 2009 году Китай стал крупнейшим мировым автомобильным рынком, а уже в 2010-и ещё и крупнейшим автопроизводителем. Естественно, что это повлекло за собой не только активное привлечение капитала, но и специалистов - в том числе и из Европы.

Кроме того, китайские компании активно приобретают европейские компании, получая доступ к самым современным технологиям и разработкам. И сейчас, на мой взгляд, именно китайский автопром является лидером автомобильного мира, находясь в ситуации наличия огромного разнообразия технологий и решений мобильности.

И перед китайскими автопроизводителями сейчас стоит проблема не столько разработки новых технологий, сколько выбора из имеющегося множества решений для создания своих машин.

При этом до недавнего времени китайский авторынок был самодостаточен, поскольку ориентировался на внутренние нужды. Но в последнее время автопром КНР стал активно продвигаться на мировые рынки, что привело к его качественному изменению в лучшую сторону. И, на мой взгляд, по причине своей технологической продвинутости и пока ещё не очень высокой цены китайские машины вполне способны потеснить на российском рынке не только европейский, но и отечественный автопром. Кстати, не так давно ездил на мягком гибриде Geely Atlas Pro и попробовал в деле Haval F7X - мне эти машины понравились", - отметил эксперт.

Напомним, в прошлом месяце впервые за все время наблюдений за статистикой российского авторынка в топ-5 сегмента SUV попал китайский автомобиль. Это Haval Jolion, который разошелся невероятным, как казалось ранее, тиражом для "китайцев" - 2 340 штук.

В настоящее время среди китайских марок лидирует Haval с результатом 34 765 автомобилей (+134%), второе место занимает Chery - 32 883 авто (+252%), на третьем - Geely - 22 479 машин (+63%).

Если рассматривать помодельно, то лидером является Chery Tiggo 7 Pro, спрос на который вырос на 800%. "Серебро" у Chery Tiggo 4, который показал прирост 375%, на третьем - Haval H5 (+255%).