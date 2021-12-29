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29.12.2021 19:57
Рубрика: Легковые авто

Эксперт: китайский автопром развивается совершенно космическими темпами

Текст: Юрий Зубко

Китайские автопроизводители вошли в топ-5 популярных в России брендов. Они заняли 7% рынка, опередили американские марки и вплотную приблизились к японским. Об этом говорят данные АЕБ. Ожидается, что на начало 2022 года парк транспортных средств из Китая в нашей стране перевалит за 1 млн единиц. Автомобильный эксперт Егор Васильев в беседе с "Российской газетой" рассказал, что китайские автомобильные компании стали развиваться совершенно космическими темпами.

Фото: Пресс-служба J.D.Power.
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"Мне кажется, что в России пока еще не все понимают, что такое китайский автопром. Может быть поэтому мы относимся к машинам из Поднебесной с некоторой опаской.

Но китайский автопром имеет уже большую историю, которая началась, если мне не изменяет память, в 1953 году. А в последнее время эта отрасль стала развиваться совершенно космическими темпами.

В 2009 году Китай стал крупнейшим мировым автомобильным рынком, а уже в 2010-и ещё и крупнейшим автопроизводителем. Естественно, что это повлекло за собой не только активное привлечение капитала, но и специалистов - в том числе и из Европы.

Кроме того, китайские компании активно приобретают европейские компании, получая доступ к самым современным технологиям и разработкам. И сейчас, на мой взгляд, именно китайский автопром является лидером автомобильного мира, находясь в ситуации наличия огромного разнообразия технологий и решений мобильности.

И перед китайскими автопроизводителями сейчас стоит проблема не столько разработки новых технологий, сколько выбора из имеющегося множества решений для создания своих машин.

Фото: Пресс-служба АвтоВАЗа
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При этом до недавнего времени китайский авторынок был самодостаточен, поскольку ориентировался на внутренние нужды. Но в последнее время автопром КНР стал активно продвигаться на мировые рынки, что привело к его качественному изменению в лучшую сторону. И, на мой взгляд, по причине своей технологической продвинутости и пока ещё не очень высокой цены китайские машины вполне способны потеснить на российском рынке не только европейский, но и отечественный автопром. Кстати, не так давно ездил на мягком гибриде Geely Atlas Pro и попробовал в деле Haval F7X - мне эти машины понравились", - отметил эксперт.

Напомним, в прошлом месяце впервые за все время наблюдений за статистикой российского авторынка в топ-5 сегмента SUV попал китайский автомобиль. Это Haval Jolion, который разошелся невероятным, как казалось ранее, тиражом для "китайцев" - 2 340 штук.

В настоящее время среди китайских марок лидирует Haval с результатом 34 765 автомобилей (+134%), второе место занимает Chery - 32 883 авто (+252%), на третьем - Geely - 22 479 машин (+63%).

Если рассматривать помодельно, то лидером является Chery Tiggo 7 Pro, спрос на который вырос на 800%. "Серебро" у Chery Tiggo 4, который показал прирост 375%, на третьем - Haval H5 (+255%).