Мосгорсуд ликвидировал правозащитный центр "Мемориал"

Мосгорсуд в среду, 29 декабря, удовлетворил иск прокуратуры Москвы о ликвидации межрегиональной общественной организации "Правозащитный центр "Мемориал" (организация признана в РФ иноагентом).

Накануне аналогичное решение по международному "Мемориалу", который также является иноагентом, вынес Верховный суд РФ по иску Генеральной прокуратуры. В иске прокуратуры было указано, что международный "Мемориал" искажает память о Великой Отечественной войне и создает лживый образ СССР как террористического государства.

Кроме того, прокуроры выявили в деятельности правозащитного центра оправдание террористических и экстремистских организаций. Еще одна из претензий к организации со стороны прокуратуры касалась того, что они не маркировали свои материалы статусом иностранного агента. В связи с этим, по данным надзорного ведомства, граждане не могут подойти критически к публикуемым статьям, а также могут сформировать негативное общественное мнение или даже столкнуться с депрессией. Адвокаты "Мемориала" уже заявили, что будут обжаловать решение о ликвидации организации в ЕСПЧ.