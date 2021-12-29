На продажу выставили броневик "Скорпион" по цене топового Toyota LC Prado

На сайте "Авто.ру" появилось объявление о продаже бронированного автомобиля "Скорпион" с дизельным мотором и без пробега. Цена немаленькая - 4 750 000 рублей. Примерно столько же стоит Toyota LC Prado в комплектации 70th Anniversary.

Броневик "Скорпион" ЛША-2Б создавался для разведывательных операций, поэтому конфигурация салона предполагает шесть мест для спецотряда, а также места спереди для водителя и пассажира. Автомобиль имеет пятый класс защиты кузова и днища от подрыва. В доказательство продавец даёт ссылки на тесты противоминной защиты и испытания напалмом.

Среди преимуществ "Скорпиона" автор объявления называет доступность обслуживания, которое может быть осуществлено практически в любом автосервисе.

В движение автомобиль приводится турбированным дизелем Andoria 1601 ADCR объёмом 2.6 литра (мощность, указанная в объявлении, - 100 л.с.). Двигатель агрегатируется механической КП, привод - полный.

Пробег у "Скорпиона" 2015 года выпуска составляет всего 50 км. Дополнительно установлены автономные подогреватели салона и двигателя.

Фото: www.auto.ru

Фото: www.auto.ru