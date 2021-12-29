Netflix в реестре: как изменится работа сервиса в России

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"ООО "Развлекательный онлайн-сервис" обеспечило соблюдение требований действующего законодательства Российской Федерации, необходимое для включения его в реестр аудиовизуальных сервисов в качестве владельца аудиовизуального сервиса Netflix в России", - сообщили "РГ" в Роскомнадзоре.

Под аудиовизуальным сервисом законодательством понимается сайт или приложение, распространяющее в интернете аудиовизуальные произведения за плату или за просмотр рекламы, на который в течение суток заходит более ста тысяч пользователей из России

С 2017 года к аудиовизуальным сервисам, работающим в России, предъявляется ряд требований. В частности, они обязаны осуществлять возрастную маркировку контента, должны не допускать использования своей платформы в целях совершения уголовных преступлений, соблюдать законодательство России в сфере средств массовой информации, а также о выборах и референдумах. Еще одно требование вступает в силу в марте 2022 года, по нему все онлайн-кинотеатры обязаны будут обеспечить трансляцию 20 бесплатных ТВ-каналов. При этом, как заявил глава комитета по коммуникациям АРПП "Отечественный софт" Николай Михайлов, Netflix должен будет использовать программное обеспечение, разработанное уполномоченной организацией, либо доработать свое ПО под требования законодательства.

Всего сейчас в реестр включено около 30 сайтов, которые транслируют программы телеканалов и позволяют смотреть фильмы и сериалы. В это число входят "Кинопоиск", Ivi.ru, more.tv, "КИОН", Первый канал и другие.

На иностранных игроков, таких как Netflix, требования законодательства не распространялись. В результате, отмечает глава Ассоциации "Интернет-видео" Алексей Бырдин, получалось, что иностранные компании оказывались на российском рынке в привилегированном положении. "Помимо того, что они, работая на глобальном рынке, имеют существенно большие возможности по привлечению денег, они еще и не были обязаны нести те расходы, которые по закону вынуждены нести российские игроки", - сообщил Бырдин.

Кроме того, работая на территории России, Netflix фактически мог действовать безнаказанно. Так, за время работы сервиса, по словам Бырдина, не было зафиксировано ни одного нарушения в его работе, в то время как российские площадки получают достаточно серьезные взыскания. В ноябре этого года Роскомнадзор составил протокол в отношении видеосервиса Megogo за нарушение возрастной маркировки фильма "Никто не знает про секс". На нем стояла маркировка 16+, а не 18+, при этом в картине присутствовали сцены секса и нецензурная брань.

Руководствуясь этими вопросами, Ассоциация "Интернет-видео" и направила регулятору письмо с требованием включить Netflix в реестр. Тем более, что формальным требованиям законодательства - 100 000 подписчиков - Netflix в России соответствует. По оценкам Карена Казаряна, директора Института исследований интернета, на сегодня аудитория Netflix в России достигает 600-700 тысяч человек.

Решение Роскомнадзора нельзя назвать неожиданным, считает замглавы комитета Госдумы по комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Горелкин. "Сегмент онлайн-кинотеатров стратегический, мы видим здесь очевидную точку роста и будем поддерживать российских игроков. При этом важно обеспечить соблюдение требований российского законодательства для всех участников. Поэтому американский Netflix внесен нашим регулятором в соответствующий реестр", - заявил Горелкин. По словам депутата, в будущем реестр могут пополнить и Apple TV.

Важный нюанс заключается в том, что после включения Netflix в реестр аудиовизуальных сервисов на него будет распространяться и требование о том, что владельцем платформы может быть только российское юрлицо, отмечает Бырдин. По словам эксперта, возможно и сохранение иностранного владения, но его надо будет согласовывать с правительственной комиссией.

Как следует из записи в реестре, представляет интересы Netflix в России ООО "Развлекательный онлайн-сервис", принадлежащее АО "Национальная медиа группа". Но в данном случае, как и в случае с законом "о приземлении" IT-гигантов, вступающем в силу с 1 января 2022 года, официальное представительство должно быть не у агента, обладающего урезанными полномочиями и, судя по всему, не имеющего возможности фильтровать контент или перемаркировывать его в соответствии с требованиями законодательства, а конечного бенефициара сервиса - в данном случае Netflix.inc, отмечает Бырдин.