В Нижнем Новгороде открылась выставка амбротипий Миши Бурлацкого

В Нижнем Новгороде открылась выставка амбротипий (фотонегативов на стеклянных пластинах, покрытых нитратом серебра), сделанных в ходе экспедиции команды фотографа Миши Бурлацкого по Волге.

О старте и промежуточных итогах похода экс-нижегородца Бурлацкого с товарищами "РГ-Неделя" рассказала в номерах от 30 июня и 11 августа этого года.

Напомним, что фотохудожник Миша Бурлацкий вместе с помощниками и съемочной группой режиссера-документалиста Александры Андроновой отправились по реке маршрутом великого нижегородского фотографа XIX века Максима Дмитриева. При этом Бурлацкий делал снимки методом амбротипии - тем же способом, который использовал Дмитриев.

Главная идея проекта - объединить и представить широкому зрителю работы двух выдающихся российских фотохудожников, членов Русского географического общества двух разных столетий.

Всего в рамках проекта "Бурлацкий на Волге. Дорогами Максима Дмитриева" было отснято 140 фотографий, для презентации отобрали 30 амбротипий. Короткий фильм Александры Андроновой познакомил посетителей выставки с эмоциями людей, увидевших момент проявления изображения на пластинах, а также с размышлениями и впечатлениями членов экспедиции. В ленте есть также интервью с волжанами - всеми теми, кого встречали на пути участники похода.