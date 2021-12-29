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29.12.2021 08:34
Рубрика: Культура

В Нижнем Новгороде открылась выставка амбротипий Миши Бурлацкого

Текст: Антон Дерябин (Нижний Новгород)
Российская газета - Неделя - Приволжье № 297(8648)
В Нижнем Новгороде открылась выставка амбротипий (фотонегативов на стеклянных пластинах, покрытых нитратом серебра), сделанных в ходе экспедиции команды фотографа Миши Бурлацкого по Волге.
Михаил Бурлацкий (слева): мы снимали волжан разных профессий и национальностей. Фото: Антон Дерябин Михаил Бурлацкий (слева): мы снимали волжан разных профессий и национальностей. Фото: Антон Дерябин
Михаил Бурлацкий (слева): мы снимали волжан разных профессий и национальностей. Фото: Антон Дерябин

О старте и промежуточных итогах похода экс-нижегородца Бурлацкого с товарищами "РГ-Неделя" рассказала в номерах от 30 июня и 11 августа этого года.

Фото: Алексей Филиппов/ РИА Новости
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Напомним, что фотохудожник Миша Бурлацкий вместе с помощниками и съемочной группой режиссера-документалиста Александры Андроновой отправились по реке маршрутом великого нижегородского фотографа XIX века Максима Дмитриева. При этом Бурлацкий делал снимки методом амбротипии - тем же способом, который использовал Дмитриев.

Главная идея проекта - объединить и представить широкому зрителю работы двух выдающихся российских фотохудожников, членов Русского географического общества двух разных столетий.

Всего в рамках проекта "Бурлацкий на Волге. Дорогами Максима Дмитриева" было отснято 140 фотографий, для презентации отобрали 30 амбротипий. Короткий фильм Александры Андроновой познакомил посетителей выставки с эмоциями людей, увидевших момент проявления изображения на пластинах, а также с размышлениями и впечатлениями членов экспедиции. В ленте есть также интервью с волжанами - всеми теми, кого встречали на пути участники похода.

В регионах Культура Арт Фотография Филиалы РГ Приволжье ПФО Нижегородская область Нижний Новгород

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