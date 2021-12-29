Суд в Кемерове оставил под арестом собственника "Листвяжной"

Кемеровский областной суд оставил под арестом президента холдинга "СДС", которому принадлежит шахта "Листвяжная", где из-за взрыва погиб 51 человек. Апелляционная жалоба защиты бизнесмена отклонена.

Федяев в связи с трагедией был взят под стражу по обвинению в злоупотреблении полномочиями. Как сообщает ТАСС, адвокат обвиняемого обжаловал соответствующее решение Центрального районного суда в вышестоящей инстанции. В частности, в апелляционной жалобе отмечается, что мужчина не занимался непосредственно вопросами безопасности на "Листвяжной", это не входило в его компетенцию.

Кроме того, адвокат Виктор Акимов считает необходимым провести лингвистическую экспертизу записи телефонного разговора Федяева с гендиректором компании "СДС-Уголь" Геннадием Алексеевым, который тоже находится под арестом по делу о ЧП на шахте. По мнению следствия, упомянутая запись свидетельствует: после случившейся 25 ноября аварии компания пыталась задним числом сфабриковать документы о закупке средств безопасности. Защитник же придерживается мнения, что сказанное Федяевым и Алексеевым нельзя трактовать однозначно.

Однако суд счел доводы следствия более весомыми. Апелляционная жалобу не удовлетворили, а президент холдинга остался под стражей.