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29.12.2021 13:16
Рубрика: Происшествия

Суд в Кемерове оставил под арестом собственника "Листвяжной"

Текст: Юлия Потапова (Кемерово)

Кемеровский областной суд оставил под арестом президента холдинга "СДС", которому принадлежит шахта "Листвяжная", где из-за взрыва погиб 51 человек. Апелляционная жалоба защиты бизнесмена отклонена.

Фото: Пресс-служба правительства Кемеровской области/ТАСС
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Федяев в связи с трагедией был взят под стражу по обвинению в злоупотреблении полномочиями. Как сообщает ТАСС, адвокат обвиняемого обжаловал соответствующее решение Центрального районного суда в вышестоящей инстанции. В частности, в апелляционной жалобе отмечается, что мужчина не занимался непосредственно вопросами безопасности на "Листвяжной", это не входило в его компетенцию.

Кроме того, адвокат Виктор Акимов считает необходимым провести лингвистическую экспертизу записи телефонного разговора Федяева с гендиректором компании "СДС-Уголь" Геннадием Алексеевым, который тоже находится под арестом по делу о ЧП на шахте. По мнению следствия, упомянутая запись свидетельствует: после случившейся 25 ноября аварии компания пыталась задним числом сфабриковать документы о закупке средств безопасности. Защитник же придерживается мнения, что сказанное Федяевым и Алексеевым нельзя трактовать однозначно.

Однако суд счел доводы следствия более весомыми. Апелляционная жалобу не удовлетворили, а президент холдинга остался под стражей.

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