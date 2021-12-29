В Петербурге перед заседанием по делу Хованского "заминировали" суд

В Куйбышевский районный суд Петербурга, где в ближайшее время состоится заседание о мере пресечения блогеру Юрию Хованскому, поступило письмо, что в здании заложено взрывное устройство. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Северной столицы.

В пресс-службе отметили, что автор письма, некий BORTNIKOV, используя непечатные выражения, высказывается о необходимости отпустить блогера. Представители суда сообщили о случившемся в правоохранительные органы.

Напомним, с ходатайством изменить Хованскому меру пресечения выступила сторона следствия. Блогер с лета находится под арестом по обвинению в оправдании терроризма за песню о теракте на Дубровке.

Следователи предложили заменить арест запретом определенных действий. Правда, в ходатайстве указывается, что выпустить блогера следователи предлагают с 8 января.

Удовлетворять или нет это ходатайство, будет решать суд.