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29.12.2021 11:01
Рубрика: Легковые авто

Турецкий TOGG запатентовал седан и едет с электрокарами в Лас-Вегас

Текст: Константин Руссов
Фото: Европейское патентное ведомство. Фото: Европейское патентное ведомство.
Фото: Европейское патентное ведомство.

Два года назад турецкое объединение TOGG представило концепты электрокаров - первых национальных автомобилей. Тогда показали седан и кроссовер C-класса. Теперь изображения седана появились в европейском патентном ведомстве, и предполагается, что это серийная версия модели.

Фото: Пресс-служба Tesla.
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Автомобиль на патентных изображениях имеет отличия от концепта. Так, модели разнятся "клыками" переднего бампера, решёткой радиатора, которая у "патентной" версии снабжена подсветкой. Также предположительно серийный седан имеет на капоте не просто название марки, но и логотип, представленный разнонаправленными стрелочками, образующими ромбик. Кроме того, изменены графика задних фонарей и пластика бампера.

Не исключено, что новинку представят на шоу потребительской электроники CES, которая пройдёт в Лас-Вегасе в начале января. Вряд ли можно говорить о том, что турки рассчитывают покорить американский рынок, скорее, это является демонстрацией потенциала, который будет реализован для экспорта не в ближайшие годы.

Первым в серийное производство будет отправлен кроссовер. Предусмотрено два варианта силовой установки: 200-сильная моноприводная и полноприводная с суммарной отдачей двигателей 400 л.с. Запас хода в зависимости от ёмкости аккумулятора составит 300 или 500 км. Выпуск электромобилей TOGG наладят на строящемся заводе в Гемлике.

Фото: Европейское патентное ведомство.