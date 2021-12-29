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29.12.2021 15:07
Рубрика: Экономика

В Минпромторге ответили на жалобу ЕС о "нарушении" Россией норм ВТО

Текст: Александра Воздвиженская

Соглашение между Россией и Всемирной торговой организацией (ВТО) не включало пункт, связанный с госзакупками, поэтому претензии Евросоюза по поводу якобы нарушений норм ВТО необоснованны. Такое мнение выразил министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров.

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"Когда мы вступали в ВТО, мы изначально параграф, связанный с госзакупками, не подписывали. И дали для себя возможность развивать компетенции и свою промышленность и формировать государственный заказ для наших отраслей. Первое. Второе, когда мы говорим о санкциях, ну не мы их вводили. Значит, если вы ввели санкции, мы должны производить свое, так называемое импортозамещение, тогда какие к нам претензии?" - сказал Мантуров РБК.

По словам главы Минпромторга, Россия в целом не отказывается от кооперации с ЕС по линии промышленности и готова работать с частными коммерческими компаниями. "Никаких ограничений", - заключил Мантуров.

На минувшей неделе были высказаны претензии к России как со стороны ЕС, так и со стороны США, обе касались соблюдения правил ВТО, в которой состоит РФ. Так, США подготовили отчет о "соблюдении обязательств" Россией и заявили, что импортозамещение и субсидирование внутреннего производства ограничивает возможности иностранных компаний в стране. В свою очередь, ЕС подал жалобу в ВТО на Россию по той же причине, оценив ущерб своим компаниям от "дискриминации" на рынке РФ в 290 млрд рублей.

Экономика Отрасли Промышленность Правительство Минпромторг Международные организации ВТО Россия и ВТО

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